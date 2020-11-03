Казахстанцев среди пострадавших в Вене нет - МИД

Один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут.

По предварительной информации посольства в Австрии, казахстанцев среди погибших и пострадавших нет, передает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

2 ноября в столице Австрии Вене неизвестные совершили серию нападений со стрельбой. Одним из объектов стала синагога.

По данным правоохранителей, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут.

Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших, при этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших", не приводя точных данных.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене совершил по меньшей мере один исламистский террорист.

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