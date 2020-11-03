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Уже три региона Казахстана в "желтой зоне" по коронавирусу, один - в "красной"

Павлодарская, Северо-Казахстанская и Акмолинская области - в "желтой зоне".

Фото : nashemisto.dp.ua3 ноября 2020, 11:31

Четыре региона страны попали в зоны, не благоприятные по распространению коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК, неблагоприятная ситуация по распространению коронавируса в четырех регионах страны.

Из них:

Восточно-Казахстанская область уже попала в "красную зону" (за последние сутки прирост составил 226 случаев)

Павлодарская (прирост за сутки 40 случаев), Северо-Казахстанская (+34 за сутки) и Акмолинская области - в "желтой зоне" (+28 за сутки).

Все регионы Казахстана разделены на три зоны: красная, желтая и зеленая зона. Распределение регионов по зонам связано с двумя показателями - это показатель R. То есть показатель передачи инфекции от заболевшего к контактному лицу, количество зараженных. Второй показатель - показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 7 дней. В регионах, отнесенных к "желтой зоне", заболеваемость коронавирусом от 25 до 50 случаев на 100 тысяч человек, R больше единицы.

К "красной зоне" относят регионы, где больше 50 случаев на 100 тысяч населения, R больше единицы. К "зеленой зоне" - меньше 50 случаев на 100 тысяч человек, R меньше единицы.


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