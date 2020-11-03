В Алматы приостановили начисление арендной платы для МСБ до конца года

По состоянию на 30 октября подано 140 заявок на приостановление арендных платежей.

На онлайн-брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций руководитель Управления государственных активов города Алматы Рустем Алиев рассказал о мерах поддержки МСБ, сообщает zakon.kz.



По его словам, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса акиматом города Алматы приостановлено начисление арендных платежей по 612 договорам аренды помещений в объектах коммунальной собственности с представителями МСБ в период с 20 марта по 19 июня текущего года.





Также в послании главы государства от 1 сентября 2020 года поручено приостановить с 1 сентября до конца 2020 года начисление платы за аренду для малого и среднего бизнеса по объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигосударственному сектору. В связи с чем с 1 сентября до конца 2020 года приостановлено начисление по 499 договорам аренды с арендаторами МСБ акиматом города Алматы. По состоянию на 18 сентября подано 420 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработано 420, - сказал Алиев.

9 октября 2020 года были внесены изменения в Правила передачи государственного имущества в имущественный наем, в части не начисления арендных платежей в период с 20 июня по 31 декабря 2020 года для субъектов малого и среднего бизнеса. Данная работа начата и по состоянию на 30 октября подано 140 заявок на приостановление арендных платежей, из них обработано 124.

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