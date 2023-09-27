Казахстан не будет повышать арендную плату за Байконур для России

Казахстан не планирует индексировать арендную плату, которую получает от России за пользование космодромом Байконур. Об этом заявили в МЦРИАП РК, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил в кулуарах Мажилиса 27 сентября Руслан Абдикаликов, председатель комитета по информационной безопасности МЦРИАП, арендная плата для России за Байконур останется прежней. Так он ответил на вопрос журналистов о том, не собирается ли Казахстан изменить размер аренды для РФ в связи с инфляцией и колебаниями валютных курсов.

"Во-первых, довольно сложно это с чем-то сравнивать. Это уникальный прецедент, когда одна страна арендует у другой космодром, такого больше нигде не существует. Не с чем сравнить, чтобы сказать, насколько справедлива цена. Во-вторых, цена в соглашении предусмотрена в долларах, поэтому если выплаты у нас идут в национальной валюте, то эквивалентно курсу действующему. Это тоже своего рода индексация". Руслан Абдикаликов

Представитель МЦРИАП указал, что соглашение заключали в 1994 году, когда курс доллара был совсем иным. Сейчас речь идет уже об иной сумме, и это в определенной степени компенсирует необходимость индексации. Поэтому, заключил Руслан Абдикаликов, пересматривать сумму аренды Байконура Казахстан не планирует.

Ранее стало известно, что начало летных испытаний космического ракетного комплекса "Байтерек" на космодроме Байконур перенесут на 2025 год.