Постановление санврача Алматы о дезинфекции подъездов и дворов оказалось не фейком

Вчера вечером Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опроверг информацию о появлении нового постановления главного санитарного врача города, которое появилось в соцсетях, и назвал его фейком.

Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление "О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий" от 30 октября 2020 года, передает zakon.kz.

В документе говорится, что в сравнении с сентябрем месяцем в октябре количество случаев КВИ увеличилось в 2 раза - с 165 до 360 случаев. Эпидрасследованием случаев КВИ установлено, что заражение заболевших происходит в коллективах, в общественных местах, включая подъезды многоквартирных жилых домов, и в городском транспорте, а также среди лиц старше 60 лет.

В связи с чем Бекшин постановил:

1. Возобновить дезинфекцию 3 раза в неделю подъездов, лестничных маршей многоквартирных жилых домов (с обработкой перил, стен и ручек дверей), детских игровых площадок и мест отдыха жильцов (скамьи) с проведением ежедневной уборки территорий вокруг домов.

2. Усилить проведение дезинфекции в общественном транспорте с протиркой всех поверхностей, ручек и стоек дезинфицирующим средством после каждого рейса в пунктах конечной остановки.

3. Обеспечить проведение ежедневной дезинфекции с влажной уборкой в помещениях организаций, офисов.

Информацию о выполнении настоящего постановления необходимо представить в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы к 5 ноября 2020 года, - говорится в документе.

Между тем вчера вечером Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опроверг информацию о появлении нового постановления главного санитарного врача города, которое появилось в соцсетях, и назвал его фейком.

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