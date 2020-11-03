"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана

Последний раз алматинский клуб становился сильнейшей командой страны в 2004-м году.

"Кайрат" в матче 17-го тура и завоевал титул чемпиона Казахстана, сообщает zakon.kz.

3 ноября, в рамках 17-го тура КПЛ алматинцы принимали шымкентский "Ордабасы" и выиграли со счетом 3:1.

Последние шесть лет "золото" выигрывала "Астана", которая теперь ведет борьбу за второе место. Последний раз алматинский клуб становился сильнейшей командой страны в 2004-м году.

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