"Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом Казахстана
Последний раз алматинский клуб становился сильнейшей командой страны в 2004-м году.
Фото : vk.com/fckairat3 ноября 2020, 18:10
"Кайрат" в матче 17-го тура и завоевал титул чемпиона Казахстана, сообщает zakon.kz.
3 ноября, в рамках 17-го тура КПЛ алматинцы принимали шымкентский "Ордабасы" и выиграли со счетом 3:1.
Последние шесть лет "золото" выигрывала "Астана", которая теперь ведет борьбу за второе место. Последний раз алматинский клуб становился сильнейшей командой страны в 2004-м году.
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