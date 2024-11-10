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"Кайрат" стал чемпионом Казахстана-2024 по футболу

Футбол Чемпионат КПЛ Победа, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 16:04 Фото: telegram/fc_kairat
10 ноября завершилось казахстанское первенство по футболу среди команд Премьер-лиги, где золотые медали спустя три года достались игрокам алматинского "Кайрата", сообщает Zakon.kz.

"Кайрат" в решающем "золотом" поединке сумел переиграть на выезде команду "Атырау" со счетом 1:0, в рамках заключительного 26-го тура КПЛ-2024. Столь нужный и важный гол в составе гостей оформил на 59-ой минуте встречи грузинский легионер Григорий Зария. Он удачно использовал 11-метровый удар, за снос бразильца Жоао Пауло.

Благодаря этому алматинский коллектив стал чемпионом Казахстана 2024 года. 

Серебряные медали нынешнего сезона второй год подряд достаются столичной "Астане". Команда Григория Бабаяна в 26-м туре разгромила "Жетысу" – 5:0.

"Бронзой" КПЛ-2024 будут награждены футболисты "Актобе", которые в последней игре сезона были сильнее "Турана" из Туркестанской области (2:0).

Действующий чемпион страны "Ордабасы" сложил свои полномочия, остановившись на 4-ой строчке турнирной таблицы, несмотря на победу над "Елимаем" (2:1).   

Между тем, утром 10 ноября очередным голевым чутьем отметился российский хоккеист Александр Овечкин, который забил две шайбы и стал пятым в списке лучших снайперов НХЛ нового сезона. 

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