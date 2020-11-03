Токаев выразил соболезнования президенту Австрии
Он направил телеграмму.
Фото : ЕРА3 ноября 2020, 18:30
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Австрии Александру Ван дер Беллену в связи с террористическим актом в Вене, передает zakon.kz.
Присоединяюсь ко всем австрийцам и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который противоречит всем религиям, человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях является недопустимым и не может быть оправдан. Надеюсь, что все виновные в этом жестоком злодеянии будут привлечены к ответственности. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом и Федеральным Правительством Австрии, – говорится в телеграмме.
2 ноября в столице Австрии Вене произошли нападения, в шести разных местах. Несколько вооруженных винтовками человек беспорядочно стреляли на улице, в посетителей баров, в прохожих. По последним данным, в результате погибли четверо мирных жителей, убит один нападавший. Получили ранения 18 человек.
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