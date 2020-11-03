В Северном Казахстане с 9 ноября ужесточат карантин

Такое решение принял МВК.

Для стабилизации эпидситуации с 9 ноября в Северо-Казахстанской области введут ряд ограничительных мер, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьер-министра сообщает, что заместитель премьера Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Северо-Казахстанскую область. На одной из встреч он отметил увеличение количества заболевших коронавирусом в регионе.

С учетом этого факта МВК приняло решение с 9 ноября ввести следующие меры:

- ввести карантин в городе Петропавловск с установлением блокпостов по периметру города;

- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев;

- сократить железнодорожные перевозки по направлению Петропавловск – Алматы с 7 до 3 раз в неделю;

- запретить остановку внутри области пассажирских железнодорожных составов;

- пассажирам авиасообщений, направляющихся из г. Петропавловск, обязательное наличие ПЦР справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры;

Для водителей (иностранных граждан и Республики Казахстан), осуществляющих международные двусторонние и транзитные грузовые перевозки, ввести требование по обязательному предоставлению справки о ПЦР тестировании с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи). В случае отсутствия справки у граждан Казахстана, грузоперевозчики будут помещены на карантин на 2 суток до выдачи результатов ПЦР тестов.

В будние дни ограничить работу:

- с 8.00 до 21.00 объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, для объектов менее 30 посадочных мест – не более 50% от расчетной мощности;

- с 10.00 до 20.00 часов торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов площадью более 500 кв.м;

В выходные дни объекты общепита работают только по доставке с 08.00 до 21.00;

- запретить проведение офлайн совещаний;

- обеспечить перевод на удаленный формат работы не менее 80% сотрудников;

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий;

- усилить работу мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, в частности по городу Петропавловск, Айыртауском, Аккайынском, Акжарском районах;

- усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости соблюдения карантинного режима;

- увеличить охват ПЦР- тестированием население области.

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