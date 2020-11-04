Ученые объяснили, как любимая музыка вызывает у человека мурашки

Человеческий мозг воспринимает музыку по-особенному, не так, как речь. В нем обнаружены специальные цепочки нейронов, отвечающие именно за эту функцию.

Многие люди испытывают приятную дрожь по телу при прослушивании любимой музыки. Нейробиологи из Франции использовали ЭЭГ, чтобы связать это ощущение с несколькими областями мозга, участвующими в активации систем вознаграждения и удовольствия, сообщает zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Neuroscience.

Нейробиологи изучили показатели электроэнцефалограммы головного мозга 18 человек во время прослушивания ими любимых песен. Половина испытуемых во время эксперимента ощутила в теле дрожь, или холодок — так на них отразились выбранные треки.

В анкете участников попросили указать, когда они испытали дрожь, и оценить степень своего удовольствия.

Ученые увидели специфическую электрическую активность в орбитофронтальной коре (область, участвующая в эмоциональной обработке), дополнительной моторной области (область среднего мозга, участвующая в управлении движением) и правой височной доле (область, участвующая в слуховой обработке и музыкальном восприятии). Эти области работают вместе, чтобы обрабатывать музыку, запускать системы вознаграждения мозга и высвобождать дофамин – гормон и нейромедиатор "хорошего самочувствия". В сочетании с приятным предвкушением любимой части песни это вызывает ощущение покалывания, которое человек испытывает.

Цепочки нервных клеток соединяют центры удовольствия и слуха, а расположены они в дополнительной моторной коре, глазнично-лобной коре и верхней височной извилине.

Ученые утвердились в мысли, что человеческий мозг воспринимает музыку по-особенному, не так, как речь. В нем обнаружены специальные цепочки нейронов, отвечающие именно за эту функцию.

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