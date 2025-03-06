Как ритмичная музыка влияет на работу мозга, выяснили ученые
Веселые треки помогли людям быстрее выполнить сложные когнитивные задачи на тестах, передает The Times со ссылкой на исследования университета Нью-Йорка и Стендфордского университета США. В эксперименте приняли участие 280 участников, разделенных на четыре группы, каждой из которых включали разную музыку.
Им включали либо поп- и рок-хиты, либо типичный офисный шум, либо подборку успокаивающих мелодий из Spotify, либо музыку для работы – инструментальные треки с ярко выраженным ритмом. Затем участники эксперимента решали тест со стрелками: им нужно было найти стрелки с правильным направлением на экране или листе бумаги, а вокруг них были расставлены символы с разными направлениями.
Слушатели простой ритмичной музыки справлялись лучше остальных.
Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы обнаружилась связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы. Ученые считают, что такая музыка достаточно заводная и не вызывает негатива, но в ней не должно быть слов и резких изменений темпа, которые могут отвлечь.
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