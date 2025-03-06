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Как ритмичная музыка влияет на работу мозга, выяснили ученые

Музыка улучшает работу мозга, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2025 08:30 Фото: pixabay
Ученые университетов США определили влияние ритмичной инструментальной музыки на работу мозга, сообщает Zakon.kz.

Веселые треки помогли людям быстрее выполнить сложные когнитивные задачи на тестах, передает The Times со ссылкой на исследования университета Нью-Йорка и Стендфордского университета США. В эксперименте приняли участие 280 участников, разделенных на четыре группы, каждой из которых включали разную музыку.

Им включали либо поп- и рок-хиты, либо типичный офисный шум, либо подборку успокаивающих мелодий из Spotify, либо музыку для работы – инструментальные треки с ярко выраженным ритмом. Затем участники эксперимента решали тест со стрелками: им нужно было найти стрелки с правильным направлением на экране или листе бумаги, а вокруг них были расставлены символы с разными направлениями.

Слушатели простой ритмичной музыки справлялись лучше остальных.

Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы обнаружилась связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы. Ученые считают, что такая музыка достаточно заводная и не вызывает негатива, но в ней не должно быть слов и резких изменений темпа, которые могут отвлечь.

Недавно врачи рассказали о смертельной дозе энергетических напитков.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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