Птичий грипп в Алматинской области: Зафиксирован массовый падеж кур

Сейчас предприятие закрыто на карантин.

Массовый падеж кур зафиксирован на крупнейшей птицефабрике в Карасайском районе Алматинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар24.

Погибло уже 120 тысяч пернатых - почти шестая часть поголовья фермы.

Ветеринары провели лабораторные исследования и подтвердили - это птичий грипп.

Первый тревожный сигнал от руководства компании поступил еще 27 октября. Работу предприятия тогда сразу приостановили, были отобраны пробы от павших кур. Результат оказался положительным.

Сейчас предприятие, обеспечивавшее продукцией не только Казахстан, но и близлежащие страны, закрыто на карантин. Специалисты проводят на фабрике дезинфекцию.

Всего здесь трудятся 230 человек. Жалоб на здоровье с их стороны не было.

Мясо больных птиц подлежит утилизации, то есть уничтожению. Вся продукция птицеводства не подлежит употреблению. Она снята с реализации и все мероприятия по вывозу-завозу продукции птицеводства, а также кормов и кормовых добавок приостановлены. На данный момент других прецедентов на птицефабриках нет. Обстановка стабильная, - рассказал руководитель Управления ветеринарии Алматинской области Нуртас Киялбеков.

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