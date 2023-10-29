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Птичий грипп зафиксировали в Румынии

птичий грипп Фото: pixabay
Национальная администрация по санитарной ветеринарии и безопасности продовольствия заявила о том, что вирус птичьего гриппа H5N1 обнаружен на ферме в румынском населенном пункте Цыгэнешть (уезд Телеорман на юге страны), сообщает Zakon.kz.
"Немедленно были приняты меры по изоляции очага. Согласно стандартным процедурам, были забиты все 120 птиц фермы, а также 25 уже проданных в соседнее хозяйство. После этого на ферме была проведена дезинфекция", – цитирует ТАСС администрацию.

Отмечается, что вокруг очага обозначена защитная зона (3 км) и зона наблюдения (10 км), введены ограничения на движение людей, животных и транспортных средств. В настоящее время ситуация находится под контролем, отметила администрация, подчеркнув, что угрозы здоровью населения нет.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения птичьим гриппом среди людей выявили в Чили.

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