Растет число смертей от коронавируса в Казахстане

Скончались 6 человек.

Опубликованы данные по смертности от коронавируса и пневмонии за сутки 3 ноября, передает zakon.kz.

От коронавируса скончались 6 человек (за сутки 2 ноября - 4 человека). От пневмонии с признаками КВИ скончался 1 человек.

Всего от коронавируса с начала пандемии умерли 1867 человек. От пневмонии с признаками коронавируса - 405.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 4 981 человек, в том числе 340 детей. В стационарах находится 2 510 пациент, на амбулаторном уровне – 2 471 человек. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 18 – крайней степени тяжести, 20 - на аппаратах ИВЛ.

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