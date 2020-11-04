Новый национальный балет представят в Нур-Султане

Притча об окрыляющей мечте отважного зодчего будет рассказана языком современной хореографии.

Большим событием для культурной жизни Казахстана станет представление 12 и 13 декабря нового национального балета "Зов степи" на музыку Т. Кажгалиева в постановке знаменитого хореографа Патрика де Бана, сообщает zakon.kz.

Дирижер-постановщик – Абзал Мухитдин, автор либретто – известный казахстанский кинорежиссер, сценарист, поэт Бахыт Каирбеков, автор адаптации хореографического либретто – Жан Франсуа Вазель.

Мы готовим уже вторую премьеру в этом сезоне, кроме прочего в планах до конца года представить и новый полномасштабный оперный спектакль. Считаю, что в условиях пандемии театр показывает неплохие темпы. Национальный балет "Зов степи" — это тандем идей казахстанской и зарубежной постановочной команды. Думаю, что творчество рождается там, где собираются единомышленники, а мы подобрали профессионалов высокого уровня, которые воплощают в жизнь грандиозные замыслы. В залах начались репетиции, труппа полностью погружена в работу, в цехах театра шьют костюмы, создают декорации и бутафорию. Премьера обещает быть очень интересной, уверен, мы не разочаруем наших зрителей, - отметил заслуженный деятель Казахстана директор "Астана Опера" Галым Ахмедьяров.

Притча об окрыляющей мечте отважного зодчего будет рассказана языком современной хореографии.

Первая часть этого балета будет традиционная с элементами народного танца, а вторая – стилизованная, изящная – покажет жизнь города. Национальные движения меня вдохновляют, я изучаю их, беру в свой мир, потом немного изменяю и адаптирую под свой язык. В создании хореографии, музыка всегда стоит для меня на первом месте. В этом спектакле мы использовали музыку Т. Кажгалиева, она очень удобна, потому что изначально была написана для балета. Пять частей из этого произведения, которые я использую, очень сильно напоминают мне сочинения С. Рахманинова, И. Стравинского, - отметил хореограф-постановщик Патрик де Бана.

По мнению балетмейстера, современные молодые люди начинают терять красивый способ мышления, какой был у старшего поколения. Его цель заключается в том, чтобы привлечь публику в искусство и дать ей возможность принимать в нем участие, стать частью его работы. Для него очень важно, чтобы зрители после открытия занавеса не просто посмотрели спектакль, поаплодировали, и ушли, а важно, чтобы они чувствовали, вдумывались, чтобы нашли свой собственный сюжет.

Человечеству нужна эволюция, современность, развитие, но в то же самое время этот балет показывает, что если кто-то забывает свое прошлое, традиции старших поколений, у такого человека теряются корни. И когда повеет ветер, он улетит, - сказал Патрик де Бана.

Хореограф-постановщик работал над национальными балетами в разных странах. Большую популярность ему принес спектакль, который он поставил в Китае. Там Патрик де Бана работал над национальной легендой, которой было полторы тысячи лет, хореограф трансформировал ее в современный балет. Кроме того, национальные балеты он представил в Турции, в Японии, а в ноябре 2018 года состоялась премьера спектакля "Мечты путешественника – рассказ из Мухаррака" в Бахрейне. Этот масштабный проект был посвящен закрытию Года "Мухаррак – столица исламской культуры – 2018", его посетили лидеры многих стран.

Где бы балетмейстер ни трудился, требования к артистам остаются одни – дисциплина, умение мыслить, проведение личного исследования, изучение материала, солисты, по мнению хореографа, всегда должны работать с душой.

Отметим, что убранство сцены будет выполнено в минималистическом стиле, так как согласно концепции спектакля, он должен отражать красоту и элегантность мира балета.

В постановочную команду также вошли знаменитые мастера из высокого мира искусства: Рикардо Санчес Куэрда - художник по декорациям, Стефани Бауэрле - художник по костюмам, Карлос Пино-Кантана - композитор-аранжировщик, Джеймс Ангот – художник по свету. Дарига Тайшикова – консультант художника по костюмам, Ултай Ерденбекова – консультант художника по свету, Алина Усенбаева – управление сценографии, Серик Басбаев, Зарина Аймуханова – художники по гриму.

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