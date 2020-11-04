Горячие новости
Читайте также

Осень продолжит радовать большинство казахстанцев

Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

Фото : childrenpark.crimea.ru4 ноября 2020, 10:36

Прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября опубликовал "Казгидромет", передает zakon.kz.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода. Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

На остальной территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха.

Местами по республике возможен туман, усиление ветра.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты