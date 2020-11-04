Осень продолжит радовать большинство казахстанцев
Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.
Фото : childrenpark.crimea.ru4 ноября 2020, 10:36
Прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября опубликовал "Казгидромет", передает zakon.kz.
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода. Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.
На остальной территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха.
Местами по республике возможен туман, усиление ветра.
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