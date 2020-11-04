Осень продолжит радовать большинство казахстанцев

Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

Прогноз погоды в Казахстане на 5-7 ноября опубликовал "Казгидромет", передает zakon.kz.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана сохранится благоприятная погода. Только в западных, северо-западных регионах страны ожидаются дожди, а также постепенное понижение температуры воздуха.

На остальной территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха.

Местами по республике возможен туман, усиление ветра.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!