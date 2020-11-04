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Еще один регион страны можно покинуть только с ПЦР-справками

Из-за сложной эпидситуации.

Фото : акимат Алматы4 ноября 2020, 10:54

Из СКО запрещен выезд на самолетах и ж/д транспорте без ПЦР-справок, передает zakon.kz.

Как сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов, СКО стала вторым регионом, выезд из которого возможен только со справкой ПЦР.

С 9 ноября пассажиры из Северо-Казахстанской области, направляющие в другие регионы Казахстана на воздушном или железнодорожном транспорте, должны иметь справку ПЦР-анализа с отрицательным результатам на COVID-19. Срок действия справки не более 3 суток с момента получения результатов. Это требование не распространяется на детей в возрасте до 5 лет, - сообщил Байгабулов.

При этом запрещена остановка пассажирских поездов по территории Северо-Казахстанской области, введено ограничено на перемещение пассажиров между вагонами.

При прилете воздушного судна из Северо-Казахстанской области в аэропорт прибытия других регионов Казахстана будет проводиться проверка справок ПЦР-анализа. Аналогично проверка будет проводится на железнодорожном сообщении. Провожающие или сопровождающие лица не будут допущены в здание аэропорта и железнодорожного вокзала, допускаются в здание только пассажиры с билетами, - рассказал главный транспортный санврач.

Если будут выявлены пассажиры без ПЦР-справок, в отношении перевозчиков будут приняты административные меры - штраф в размере 1600 МРП.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача на транспорте будет опубликовано на сайте и направлено для исполнения соответствующим организациям.

Аналогичные ограничения действуют для ВКО.


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