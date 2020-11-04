Курс доллара снижается второй день подряд

Доллар подешевел на 1,19 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 432,08 тенге, снизившись на 1,19 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 431,5-433 тенге, евро - 504-507 тенге, рос. рубль - 5,45-5,52 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжили рост на торгах 4 ноября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI растут на 2,18%, составив $38,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе увеличились на 2,17% — до $40,57 за баррель.

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