Британец, обвиняемый в убийстве дочери в Алматы, потребовал отвод судьи

Судья объявил перерыв.

В Алматы продолжается суд по делу британца Мохамеда Бараката, которого подозревают в убийстве полуторагодовалой дочери в гостинице InterContinental. Сегодня подсудимый сказал, что сомневается в беспристрастности судьи и заявил ему отвод, передает zakon.kz.

Во время судебного заседания, которое проходило онлайн, Мохамед Баракат указал судье Бахытхану Бакирбаеву на то, что свидетели разговаривают друг с другом в зале суда.

С вами находится адвокат и он не может объяснить вам, что допрошенный свидетель может оставаться здесь? - сказал судья.

В ответ Баракат заявил ему отвод.

В данный момент я объявляю отвод судье. Во-первых, судья не контролирует ситуацию в суде, позволяя присутствующим свидетелям общаться друг с другом. Во-вторых, не дает задать вопрос потерпевшей стороне и выступает в качестве защиты для свидетелей. Также позволяет себе повышать голос на нас, на участников процесса. Дело в том, что все вопросы со стороны защиты и потерпевшей стороны судья называет абсурдными и это не соответствует нормам. И у нас отпадает возможность перекрестным образом допрашивать свидетелей. Также вы позволяете общаться свидетелям. В этих действиях я не вижу беспристрастности, - заявил подсудимый.

Судья объявил перерыв, отметив, что доложит своему руководству о поступлении отвода.

Утром 24 октября 2019 года в пятизвездочном отеле в Алматы отец избил свою полуторагодовалую дочь. Девочка пережила клиническую смерть. После успешной реанимации ребенка госпитализировали в центр детской неотложной помощи, но там девочка скончалась. По подозрению в убийстве арестовали ее отца, гражданина Великобритании Бараката Мохамеда.

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