Мужчина задушил собственного ребенка в Алматы

Инцидент произошел утром 24 октября в гостинице.

В Алматы мужчина задушил своего ребенка, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел утром 24 октября в гостинице InterContinental. В фойе плакала женщина – супруга мужчины.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расслежование по статье 99 Уголовного кодекса РК. Назначена судмедэкспертиза.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.

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