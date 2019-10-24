Мужчина задушил собственного ребенка в Алматы
Инцидент произошел утром 24 октября в гостинице.
Фото : pixabay.com24 октября 2019, 18:59
В Алматы мужчина задушил своего ребенка, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел утром 24 октября в гостинице InterContinental. В фойе плакала женщина – супруга мужчины.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что по данному факту начато досудебное расслежование по статье 99 Уголовного кодекса РК. Назначена судмедэкспертиза.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иную информацию в интересах следствия не разглашают.
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