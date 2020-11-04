Депутаты обеспокоены высокой стоимостью газа

В Нур-Султане, Акмолинской и Карагандинской областях самые высокие тарифы.

Депутаты фракции "Народные коммунисты" обратились с запросом к премьер-министру Аскару Мамину, сообщает zakon.kz.

По их словам, в общественную приемную партии обращаются жители жители Нур-Султана, Караганды, Темиртау, Жезказгана с жалобами на завышенную стоимость газа.

Для обеспечения газом центральных и северных областей Казахстана построен газопровод "Сарыарка" в результате чего около 2,7 млн человек из близлежащих 171 населенных пунктов центрального и северного Казахстана вдоль газопровода имеют возможность получать природный газ для отопления и других бытовых целей. Согласно приказа министра энергетики “Об утверждении предельных цен оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке” цены для населения на товарный газ в республике определены в зависимости от региона от 7 269 до 34 600 тенге, - уточнили слуги народа.

Самые высокие тарифы определены для трех регионов: Нур-Султан, Акмолинская и Карагандинская области.

Просим вас поручить правительству разработать программу субсидирования затрат подключения к газораспределительным сетям социально-уязвимых слоев населения и субсидирования стоимости товарного газа в отопительный период для всего населения 171-го населенного пункта подключаемых к газопроводу. Такими мерами государство сможет избавить большое количество наших граждан от применения в отоплении твердого топлива, значительно ускорит процесс газификации, улучшит экологическую обстановку в столице и других населенных пунктах, подключенных к газопроводу "Сарыарка", - заключила фракция "Народные коммунисты".

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