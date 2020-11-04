Горячие новости
Читайте также

Токаев утвердил трансферт 4,7 трлн тенге из Нацфонда в госбюджет

Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

Фото : Pixabay4 ноября 2020, 18:32

Президент Казахстана подписал закон о трансферте суммы из Национального фонда в государственный бюджет, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы", - говорится в сообщении.

Данный закон предусматривает трансферт из Нацфонда в госбюджет 2020 года в 4 770 млрд тенге.

Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты