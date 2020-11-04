Токаев утвердил трансферт 4,7 трлн тенге из Нацфонда в госбюджет

Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

Президент Казахстана подписал закон о трансферте суммы из Национального фонда в государственный бюджет, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы", - говорится в сообщении.

Данный закон предусматривает трансферт из Нацфонда в госбюджет 2020 года в 4 770 млрд тенге.

Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!