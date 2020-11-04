Токаев утвердил трансферт 4,7 трлн тенге из Нацфонда в госбюджет
Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.
Фото : Pixabay4 ноября 2020, 18:32
Президент Казахстана подписал закон о трансферте суммы из Национального фонда в государственный бюджет, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменения в Закон Республики Казахстан "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2020 – 2022 годы", - говорится в сообщении.
Данный закон предусматривает трансферт из Нацфонда в госбюджет 2020 года в 4 770 млрд тенге.
Ранее дефицит бюджета был сохранен на уровне 3,5% к ВВП.
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