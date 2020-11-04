В Алматы пассажирский автобус сбил пятилетнюю девочку

Она перебегала дорогу на светофоре с мамой и братом.

В Алматы пассажирский автобус 25 маршрута сбил женщину и пятилетнюю девочку, передает корреспондент zakon.kz.

Автобус двигался по проспекту Абая в западном направлении, когда транспорт пересекал улицу Жарокова на зеленый свет, дорогу в северном направлении перебегали женщина с двумя детьми. Автобус не сумел уйти от столкновения, сбил женщину и пятилетнего ребенка.

Пассажиры автобуса получили незначительные травмы из-за резкой остановки. Девочка находилась в сознании и могла разговаривать, когда ее забрали сотрудники скорой помощи, которые прибыли через 10 минут происшествия. Женщина получила травму голову.

По словам водителя, автобус пересекал перекресток на зеленый свет, пешеходы резко выбежали, он сразу же нажал на тормоз.

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