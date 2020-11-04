В Павлодарской области усилят карантин с 9 ноября 

Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле правительства.

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации в Павлодарской области с 9 ноября усилят ограничительные меры, сообщает zakon.kz.

В Павлодаре установят блокпосты. Также будут установлены санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост составит более 10 случаев.

Будет сокращено авиасообщения по направлениям: Павлодар – Алматы с 10 до 5 рейсов; Павлодар – Нур-Султан с 3 до 1 рейса; Павлодар – Шымкент с 2 до 1 рейса в неделю.

Будут сокращены железнодорожные перевозки по направлению Павлодар – Алматы с 7 до 3 раз в неделю.

Будет запрещена остановка внутри области пассажирских железнодорожных составов (за исключением мест, определяемых акиматом области).

Будет приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры. Будет ограничена работа объектов общественного питания до 20:00 часов. Запрещено проводить совещания очном режиме.

На дистанционный режим переведут не менее 80% сотрудников.

Лицам старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.

В выходные и праздничные дни будет приостановлена работа общественного транспорта (трамваи, автобусы, маршрутные такси). Также будет приостановлена работа непродовольственных и продовольственных крытых и открытых рынков. Бани и сауны не будут работать. Объекты общественного питания будут работать только в формате доставки.

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