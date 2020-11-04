С 9 ноября в Павлодарской области будет принят ряд ограничительных мер.

Председатель Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом посетил Павлодарскую область, где проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Также вице-премьер провел совещание по эпидемиологической ситуации в регионе, заслушал отчет руководства местных государственных органов, департамента полиции о принимаемых мерах.

C учетом отсутствия ПЦР-лабораторий в сельской местности заместитель премьер-министра поручил в оперативном порядке решить вопросы доступности услуги населению области.

Ералы Тугжанов отметил, что по итогам октября в регионе зафиксирован трехкратный рост заболеваемости COVID-19. Особое внимание было уделено необходимости стабилизации эпидемиологической ситуации в городах Павлодар, Экибастуз и Аксу.

С 9 ноября в Павлодаре установят блокпосты.

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Также руководству региона поручено усилить деятельность мониторинговых групп по соблюдению карантинного режима, а также информационно-разъяснительную работу среди населения о необходимости безукоризненного соблюдения карантинного режима.

Эпидемиологическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле Правительства.

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