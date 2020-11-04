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В следующем году будет сдана школа–интернат, строящаяся в селе Жанаталап города Атырау

Неcколько жителей села Жанаталап выразили обеспокоенность по поводу приостановки строительства школы-интерната на 300 мест, работы на которой начались в июне прошлого года.

Фото : Атырауская областная служба коммуникации4 ноября 2020, 21:02

Строительство школы-интерната на 300 мест в селе Жанаталап города Атырау будет полностью завершено в следующем году с вводом в эксплуатацию, сообщает Атырауская областная служба коммуникации.

Об этом проинформировали в Управлении строительства Атырауской области. Неcколько жителей села Жанаталап выразили обеспокоенность по поводу приостановки строительства школы-интерната на 300 мест, работы на которой начались в июне прошлого года.

Как отметили в Управлении строительства, вопрос финансирования данного объекта решится до конца года, а начало строительно-монтажных работ запланировано на начальный период 2021 года. Строительство школы-интерната полностью завершится в следующем году и до конца названного периода объект будет сдан в эксплуатацию.

Как следует из разъяснения Управлении строительства, временная приостановка работ связана с необходимостью пересмотра бюджетных расходов. В соответствии с этим, временно прекращено финансирование строительства школы-интерната, осуществляемого за счет бюджетных средств.


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