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В Алматинской области до конца 2023 года будет сдано 15 школ

В Алматинской области до конца 2023 года будет сдано 15 школ Фото: пресс-служба Алматинской области
Основным приоритетом является трехсменное обучение и устранение дефицита мест. На начало 2023 года в области насчитывалось 52 трехсменные школы.

В этом году будет сдано 15 школ на 14,4 тыс. мест, в следующем полугодии будет сдано еще 4 школы, в итоге количество трехсменных школ сократится до 39.

По нацпроекту "Комфортная школа" в 2024-25 годах будет построено 53 школы на 54,6 тыс. мест.

Для реализации уникального проекта "50 успешных школ" совместно с фондами "Білім-инновация" и "Қазақстан халқына" из местного бюджета выделено 756 млн тенге. Около 3,8 тыс. учителей 50 школ прошли курсы повышения квалификации, а более 58 тыс. учащихся охвачены комплексным обучением.

В рамках проекта при поддержке Фонда "Қазақстан халқына" для 50 школ выделено 1,5 млрд тенге для приобретения 150 лабораторных кабинетов физики, химии и биологии.

В этом году закуплено 34 автобуса для районных школ.

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