Байден получил наибольшее число голосов в истории американских выборов

Еще не закончился подсчет голосов избирателей, а Джо Байден уже побил исторический рекорд.

Кандидат в президенты США Джо Байден еще до завершения подсчета бюллетеней получил рекордное число голосов избирателей в истории выборов в Штатах, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

Байдена поддержали 69 759 833 гражданина США и сейчас он опережает действующего президента Дональда Трампа.

Кроме того, общая сумма голосов, отданных за Байдена, уже более чем на 3,9 млн превышает количество голосов, которые получила Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она выиграла всенародное голосование, но проиграла президентство Дональду Трампу.

Наконец, Байден уже побил рекорд бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы, установленный в 2008 году.

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