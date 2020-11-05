В Украине заявили о возможном импичменте Зеленскому

Ранее Зеленский обратился к своей партии "Слуга народа" с просьбой поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда.

По словам депутата Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы, действия президента Украины Владимира Зеленского могут привести к его импичменту, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщается на сайте партии.

По словам Кивы, власть в Украине "рухнула".

Президент Зеленский является гарантом Конституции, и если гарант готов вытирать об эту Конституцию ноги в угоду третьим лицам, плевать, нивелировать ее, то стоит один важный вопрос - импичмент президента за его преступную позицию по отношению к закону, - отметил политик.

Депутат подчеркнул, что Зеленский объяснил свои действия интересами внешних сил - послов G7 и партнеров, - которые обещают Украине помощь. Кива добавил, что это является еще одним "подтверждением внешнего управления" страной.

Ранее Зеленский обратился к своей партии "Слуга народа" с просьбой поддержать его законопроект о роспуске Конституционного суда и отмене его решений по блокированию части антикоррупционного законодательства. По словам президента, если не "перезагрузить всю систему", в стране начнется "кровавый хаос".

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