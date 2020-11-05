В рамках реализации мер поддержки бизнеса банки проводят рефинансирование кредитов

Около 6000 предпринимателей в наиболее пострадавших секторах экономики рефинансируют действующие кредиты.

В соответствии с ранее утвержденными Правительством Казахстана изменениями в постановление "О некоторых мерах государственной поддержки частного предпринимательства" АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" проводится работа по субсидированию кредитов, сообщает zakon.kz.

Согласно поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, озвученного в ходе Послания от 1 сентября текущего года, МСБ оказывается дополнительная поддержка со стороны государства, в том числе по рефинансированию (субсидированию) кредитов на льготных условиях.

В соответствии с утвержденными изменениями в программу поддержки бизнеса "ДКБ-2025" предприниматели, работающие в отраслях наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 и карантинных ограничений, могут субсидировать часть ставки вознаграждения по действующим кредитам и лизинговым сделкам, выданным банками до 31 августа 2020 года.

Постановлением установлен срок подачи заявлений в банки второго уровня до 30 октября текущего года, на основании переданных банками реестров и анкет-заявлений Фонд "Даму" принимает решение о соответствии проекта субсидированию в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

В настоящее время банками в Фонд "Даму" переданы списки из 5921 заемщика для субсидирования займов, из них 3574 уже рассмотрены на соответствие условиям для снижения ставки вознаграждения по кредитам.

В числе компаний и предприятий, которые воспользуются этой мерой поддержки субъекты МСБ, работающие в сфере розничной торговли, гостиничного бизнеса, туристические агентства, кинотеатры, фитнес-центры, техобслуживания и ремонта транспорта, дошкольного и начального образования и др., всего в перечень включены 29 видов деятельности.

Данная мера господдержки предусмотрена на период субсидирования с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года, согласно условиям поддержки, предприниматель будет оплачивать 6% номинальной ставки вознаграждения, а разницу между номинальной ставкой вознаграждения по кредиту/лизинговой сделке и ставкой, оплачиваемой предпринимателем, будет оплачивать государство через финансового агента Фонд "Даму".

После одобрения Фондом "Даму" банки проинформируют заемщиков об одобрении заявки. Для завершения процедуры оформления предпринимателю необходимо обратиться в банк-кредитор для заключения договора банковского займа или дополнительного соглашения к действующим договорам на основании ранее поданного заявления в банк. При этом, по субсидируемым займам суммы излишне уплаченных платежей в погашение процентного вознаграждения, превышающие 6%, будут возмещены заемщику путем перечисления денег в банк, которые могут быть использованы заемщиками в дальнейшем для погашения процентных обязательств по данным кредитам. С даты одобрения Фондом "Даму" и подписания дополнительного соглашения с банками очередные платежи по субсидируемым займам вносятся предпринимателем по сниженной ставке.

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