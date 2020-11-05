Не снижается прирост случаев пневмонии и смертности от коронавируса в Казахстане
За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией.
Фото : Минздрав РК5 ноября 2020, 09:03
Опубликованы данные о выявленных случаях пневмонии в Казахстане за сутки, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зафиксированы 209 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 64 человека выздоровели.
Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 38490, летальных случаев - 406, выздоровевших - 28963.
Смертность
Что касается летальных случаев, то за сутки от коронавируса умерли 6 человек, от пневмонии - 1.
Всего от коронавируса умерли 1873 человека, от пневмонии с признаками КВИ с 1 августа умерли 406 человек.
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