Что ожидает потребителей юридических услуг

Ведущие вебинара Михаил Надточий, Дмитрий Быков, Владислав Надточий.

Дамы и господа!

Смотрите прямую трансляцию ПРАВМЕДИА "Осилит ли потребитель депутатские инициативы в сфере оказания юридических услуг".

Мы расскажем:

-О планируемых изменениях в Законе "Об адвокатской деятельности и юридической помощи".

- Какие мифы и предубеждения существуют относительно статуса юридических консультантов.

- Что ждет потребителей после принятия данного Законопроекта. Кто сможет позволить себе юриста, а кто нет?

Ведущие вебинара: Михаил Надточий, член Общественного совета по вопросам деятельности органов юстиции, Дмитрий Быков, председатель ПЮК "LEGALMAN", практикующий юрист со стажем более 15 лет, Владислав Надточий, директор юридической фирмы "Интеллект Партнерс", патентный поверенный РК.

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