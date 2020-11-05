Казахстан и Беларусь будут бороться с незаконной миграцией

Страны будут обмениваться опытом и оказывать друг другу практическую помощь.

Парламент ратифицировал соглашение между Казахстаном и Беларусью о сотрудничестве в области миграции, передает корреспондент zakon.kz.

Документ был подписан 25 октября 2019 года в Нур-Султане.

Соглашение даст возможность для обмена информацией о гражданстве, борьбы с незаконной миграцией. Если конкретно, то даст возможность для обмена статистической информацией, получать персональную информацию о гражданах, обмена опытом правительств двух стран и оказывать друг другу практическую помощь. Также определять правовой статус граждан Казахстана и Беларуси, - сообщил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Сената.

По его словам, на сегодняшний день министерством утверждено 23 международных соглашения, еще девять на стадии подготовки.

В результате данного соглашения улучшится обмен информацией, будет решен вопрос возврата лиц в другие страны, будет определен срок пребывания иностранцев в Казахстане и не допущено двойное гражданство. Договор не приведет к отрицательным социально-экономическим правовым последствиям, не потребует дополнительных средств, - заключил глава МВД.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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