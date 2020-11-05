Коронавирус в мире: какие ограничения введут в Европе

Новые меры принимаются для снижения заболеваемости.

В странах Европы наблюдается непростая ситуация с коронавирусом: число зараженных и погибших продолжает увеличиваться, в связи с чем власти принимают решение о введении дополнительных ограничений, передает zakon.kz.

Всего за весь период в мире зарегистрировано 48 438 567 случаев заражения, выздоровели 34 674 181 человека, погибли 1 231 019. На данный момент 12 533 367 заражено, 12 443 934 (99%) переносят болезнь в умеренной форме, 89 433 в тяжелой, следует из данных Worldometers.

Страна с самым большим количеством зараженных коронавирусом - США. Сейчас там заражены 3 269 507 человек. Следом расположилась Индия с 527 923 зараженными и Бразилия с 365 427 больными.

В Англии с 5 ноября до 2 декабря будет введен карантин. Число случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило цифру в 1 миллион. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил, что у страны нет иного выхода, кроме локдауна.

В Греции число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось на 2 056, власти страны объявили о введении повсеместного использование защитных масок в закрытых помещениях и на улице, закрываются все предприятия общественного питания и развлечений, а также спортзалы.

Власти Австрии ввели карантин до начала декабря. В рамках локдауна будет действовать ограничение на выход населения из дома в ночные часы, старшие классы и университеты будут переведены на дистанционное обучение. Как отметил канцлер Австрии Себастьян Курц, жесткие меры приняты для того, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения, отмечает МВК РК.

Кроме этого, облегченный локдаун введен на месяц в Германии. Ограничения коснутся развлекательной, ресторанной и спортивной сферы. Общепит будет работать только навынос. Собираться на улице можно только компаниями, не больше 10 человек.

Жесткие ограничения введены в Бельгии. В ночное время работает комендантский час, закрыты магазины не первоочередного значения. Больницы работают в экстренном режиме по всей стране.

Готовится к введению карантина Италия. Однако против локдауна выступают жители. Бизнес заявляет, что новые ограничения для них страшнее, чем коронавирус.

Новое ограничение вводится в Швеции из-за роста заболевших и умерших от COVID-19. Число людей за одним столом в кафе и ресторанах не должно превышать восемь человек. Жителям трех провинции рекомендовали не пользоваться общественным транспортом и посещать магазины первой необходимости.

В Нидерландах запретят встречаться более двух людей из разных домов. Жителям рекомендовали не выезжать за границы до середины января. Закрываются музеи, театры, кинотеатры, зоопарки и парки аттракционов. Ожидается, что с 1 декабря в Нидерландах станет обязательным ношение масок.

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