Будут ли вводить ограничения в Казахстане из-за роста заболеваемости коронавирусом

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава рассказали, будут ли в Казахстане вводить дополнительные ограничительные меры из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией, передает корреспондент Zakon.kz.

По данным Комитета санэпидконтроля, в январе в сравнении с декабрем прошлого года отмечается рост заболеваемости в 2,5 раза – с 187 случаев в декабре до 477 случаев в январе. Так, в январе было зарегистрировано 477 новых случаев, в декабре – 176.

Наибольшее количество новых случаев приходится на Алматы – 143 и Астану – 74 случая.

"За неделю с 26 января по 1 февраля 2024 года в республике зарегистрировали 144 случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. Отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. Наибольшее количество новых случаев приходится также на Алматы – 37 и Астану – 21 случай", – сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава.

При этом отмечается, что республика и все регионы находятся в "зеленой" зоне, занятость инфекционных коек составляет 1%, на лечении в стационаре находится три пациента.

"Введение ограничительных мер не планируется. При этом, учитывая, что в течение последнего месяца отмечается рост заболеваемости КВИ, а также продолжается эпидсезон заболеваемости ОРВИ и гриппом, рекомендуется носить маски в помещениях с большим скоплением людей, общественном транспорте, при посещении медицинских организаций, при контакте с больным", – рекомендовали в комитете.

Ранее в Мажилисе ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, а часть заседаний перевели в онлайн-формат.

6 февраля стало известно о том, что одним из заболевших стал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он ушел на больничный и не присутствовал на пленарном заседании с участием президента.



Кроме того, 7 февраля в Акорде сообщили, что и Канат Бозумбаев заболел коронавирусом. Он находится на больничном.