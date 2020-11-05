Курс доллара продолжает снижаться

Доллар подешевел еще на 0,47 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 431,67 тенге, снизившись на 0,47 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 429,5-433,5 тенге, евро - 506-509 тенге, рос. рубль - 5,5-5,59 тенге.

Напомним, всю прошлую неделю курс доллара рос, с понедельника этой недели - начал снижаться.

Между тем с начала недели нефть значительно подорожала на ведущих мировых биржах. Сегодня же 5 ноября они начали снижаться.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снижаются на 1,92%, составив $38,40 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали на 1,92% — до $40,44 за баррель.

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