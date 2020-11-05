Байдену нужны шесть голосов выборщиков до победы
Подсчет голосов еще не окончен.
В США продолжается подсчет голосов на президентских выборах, передает zakon.kz.
Различные СМИ дают свой прогноз по количеству голосов выборщиков.
Так, по данным Fox News и Associated Press, кандидату от Демократической партии Джо Байдену не хватает шести голосов выборщиков до порога в 270. В этом случае он будет считаться победителем гонки. У Трампа на данный момент 214 голосов выборщиков.
Прогнозы AP и Fox News
В свою очередь, телеканал CNN сообщает о 253 голосах у Байдена против 213 у Трампа.
Прогноз CNN
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни назвала условия для победы Трампа на выборах. По ее словам, путь к победе лежит через штаты Аризона, Пенсильвания и Джорджия. Она также высказалась о возможной фальсификации на избирательных участках в Пенсильвании.
Стоит отметить, что исход голосования еще не ясен. В ряде штатов не завершен подсчет голосования, исход которого пока не гарантирует победу ни одному из кандидатов.
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