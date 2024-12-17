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Мир

Трамп набрал нужное количество голосов выборщиков для победы на выборах

Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 03:40 Фото: Instagram/realdonaldtrump
Дональд Трамп официально получил необходимое количество голосов выборщиков для победы на выборах президента США, сообщает Zakon.kz.

По итогам голосования Коллегии выборщиков Дональд Трамп уже получил необходимый минимум в 270 голосов для победы на выборах президента США, пишет CNN.

На 41-й день после общенационального голосования, 17 декабря, в США началось голосование Коллегии, которая должна зафиксировать результаты:

  • Трамп набрал 312 голосов выборщиков. Это 49,9% голосов избирателей, или 77,2 млн;
  • Харрис набрала 226. Это 48,4% голосов избирателей, или 74,9 млн.

В 24 штатах выборщики должны голосовать за кандидата, которого поддержало большинство его жителей. Для нарушителей предусмотрено наказание согласно законодательству конкретного штата. В остальных штатах этой обязательной нормы нет, но их власти на свое усмотрение могут наказывать выборщиков, которые поддержат не того кандидата, за которого проголосовало большинство жителей их штата. Такое решение было принято Верховным судом США в 2020 году.

"Трамп уже получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 от Флориды, 19 от Пенсильвании", – сообщают власти этих штатов.

Затем 6 января 2025 года результаты выборов утвердит Конгресс США, а 20 января состоится инаугурация 47 президента Америки.

Американские вузы призвали студентов вернуться с каникул до инаугурации Трампа.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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