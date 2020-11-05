В Мангистау нашли организатора жестоких собачьих боев

Его оштрафовали.

Организатора кровавого мероприятия, жителя Жанаозена, привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса, сообщает zakon.kz.

По информации Лада, полицейские установили, что видео собачьих боев сняли в октябре 2020 года, а не в 2017 году, как сообщалось ранее.

Изначально, автор опубликованного в интернете видео собачьих боев рассказал, что ролику три года. Об этом мужчина заявил полицейским, когда стражи порядка его задержали.

В ходе проверки выяснились обстоятельства факта. 17 октября 2020 года гражданин устроил собачьи бои на территории села Батыр Мунайлинского района, собрав туда всех своих знакомых. На следующий день организатор боев выложил видео с мероприятия в социальные сети. Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев отметил, в Мангистау запрещено организовывать массовые мероприятия, тем более связанные с жестоким обращением с животными и призвал граждан соблюдать меры карантинного режима -, сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Организатора собачьего боя привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса:

1. Статья 425 часть 1 "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". За это мужчине грозит штраф в размере тридцати МРП, то есть 78630 тенге;

2. Статья 408 часть 1 "Нарушение установленных местными представительными органами областей, городов республиканского значения и столицы правил выпаса сельскохозяйственных животных, правил содержания и выгула собак и кошек, правил отлова и уничтожения бродячих собак и кошек в городах и других населенных пунктах". За это положено наказание в виде трех МРП, то есть 7863 тенге.

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