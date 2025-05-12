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События

Туриста нашли и оштрафовали в Мангистау за "наскальные рисунки"

жителя Мангистауской области оштрафовали за надпись на скалах у моря, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 18:15 Фото: скриншот видео
Жителя Мангистауской области, расписавшего скалу на пляже у моря, оштрафовали на сумму около 80 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области, правоохранители провели проверку по факту произошедшего.

"Установлено, что надпись на скальном участке нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Штраф 20 МРП – 78 640 тенге", – заявили в ведомстве.

Ранее в социальной сети появилось видео, на котором женщина рассказывает, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи прибыли на отдых из одноименного села.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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