Туриста нашли и оштрафовали в Мангистау за "наскальные рисунки"

Жителя Мангистауской области, расписавшего скалу на пляже у моря, оштрафовали на сумму около 80 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz.

Как пишет "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области, правоохранители провели проверку по факту произошедшего.

"Установлено, что надпись на скальном участке нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Штраф 20 МРП – 78 640 тенге", – заявили в ведомстве.

Ранее в социальной сети появилось видео, на котором женщина рассказывает, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи прибыли на отдых из одноименного села.