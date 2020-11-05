Пятиклассники пойдут в школу в Жамбылской области
В классах будет обучаться не более 15 детей.
Фото : inform.kz5 ноября 2020, 13:10
В Жамбылской области со второй четверти разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек, сообщает zakon.kz.
Обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жамбылской области.
Родители должны написать заявление.
В классах будет обучаться не более 15 детей.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
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