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Пятиклассники пойдут в школу в Жамбылской области 

В классах будет обучаться не более 15 детей.

Фото : inform.kz5 ноября 2020, 13:10

В Жамбылской области со второй четверти разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек, сообщает zakon.kz.

Обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса, - говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Жамбылской области.

Родители должны написать заявление.

В классах будет обучаться не более 15 детей.

Постановление вступает в силу со дня подписания.


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