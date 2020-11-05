В Жамбылской области смягчают карантин

Со второй четверти 2020-2021 учебного года школьникам разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся.

Главный государственный санитарный врач Жамбылской области подписал постановление от 5 ноября 2020 года № 40 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главного государственного санитарного врача Жамбылской области", передает zakon.kz.

Согласно новому постановлению вносятся следующие изменения.

Со второй четверти 2020-2021 учебного года школьникам разрешено обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Также разрешено обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы, в международных школах – до 7 класса, по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Кроме того, разрешена деятельность театров (заполняемость до 50%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, соблюдением масочного режима, социальной дистанции и соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Вместе с тем разрешена деятельность религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) при соблюдении установленных требований.

Разрешено проводить коллективные богослужения в религиозных объектах, намазы в мечетях (бес намаз) за исключением жұма намаза, с заполняемостью до 30%, но не более 100 человек в зале, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, с соблюдением санитарно-гигиенических требований.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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