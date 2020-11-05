Еще один город Казахстана окружат блокпостами

За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ.

В Костанайской области ужесточают карантин, передает zakon.kz.

Соответствующее заявление сделал Оперативный штаб региона.

За последние дни в области осложнилась эпидситуация по заболеваемости КВИ. В связи с этим, в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний COVID-19, областным оперативным штабом принято решение об ужесточении карантинных мер с 9 ноября 2020 года, сроком на 2 недели, - сказано в заявлении штаба.

Было решено:

- ввести карантин в Костанае с установлением блокпостов по периметру города, а так же в районе автопереходов через госграницу РК;

- установить санитарные блокпосты в населенных пунктах, где ежедневный прирост заболеваемости КВИ составит более 10 случаев;

- запретить въезд в Костанайскую область грузового транспорта и пассажиров без справок ПЦР, при их отсутствии люди будут направляться на карантин сроком до 2 дней для обследования;

- авиапассажирам требуется обязательное наличие ПЦР-справок с отрицательным результатом (не более 3 суток с момента выдачи);

- запретить допуск в аэропорты, железнодорожные вокзалы встречающих и провожающих лиц (пропускать только при наличии билета);

- сократить объем и периодичность железнодорожных перевозок (по согласованию с АО "Қазақстан темір жолы");

- ограничить передвижение жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с 21:00 часов до 06:00 часов;

- разрешить работу общественного транспорта с заполняемостью по числу посадочных мест с 06.00 час. до 20.00 час. Приостановление работы общественного транспорта в выходные и праздничные дни;

- приостановление деятельности религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- приостановление деятельности объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции), библиотек, музеев;

- разрешение деятельности объектов общественного питания в помещениях, при условии одновременного пребывания не более 30 посетителей, с ограничением режима работы в будние дни с 8.00 до 21.00 час., без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий и др. Работа после 21.00 только на вынос и доставку. В воскресные, праздничные дни и после 21.00 час. работа на вынос и доставку;

- разрешение деятельности салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объектов оказывающих косметологические услуги по предварительной записи с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В воскресные дни приостановить;

- разрешение деятельности фитнес-центров, тренажерных залов и спортивно-оздоровительных центров в будние дни по предварительной записи, при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв. м на одного посетителя с режимом работы с 8.00 до 19.00 час. В выходные и праздничные дни приостановить;

- запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;

- при проведении похоронных мероприятий не допускать скопления более 20 человек (членов семьи, ближайших родственников) с сохранением дистанции не менее 2 метров;

- перевод работы 80% сотрудников государственных органов, квазигосударсвенного сектора на дистанционный режим;

- ограничение передвижения такси с 21:00 до 06.00 часов, с числом пассажиров не более 2 человек;

- приостановление деятельности театров, кинотеатров;

- ограничить режим работы с 10:00 до 20:00 для торговых домов, торговых центров, непродовольственных магазинов.

- ограничение режима работы продовольственных магазинов с 8:00 до 21:00 часов;

- в выходные и праздничные дни приостановить движение междугороднего общественного транспорта.

На сегодня блокпосты было решено установить в Усть-Каменогорске, Павлодаре и Кокшетау.

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