Казахстанский режиссер удивил подробностями личной жизни в Instagram
Для многих это стало неожиданностью.
Известный казахстанский режиссер, президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев развелся со своей супругой Назирой. За время совместной семейной жизни у них появилось 5 детей, а старшая дочь уже вышла замуж, передает zakon.kz.
О своем холостяцком статусе известный режиссер сообщил на странице Instagram. Он попросил уважать личное пространство в этом вопросе.
С чувством глубокой благодарности друг к другу, за совместно прожитые годы, за вместе пройденный путь со всеми его трудностями и счастливыми моментами, за пятерых прекрасных детей, за создание семьи, поддержку, любовь, множество ценнейших уроков, с признательностью и дружескими отношениями, мы расстались друг с другом, развелись, разошлись. Теперь мы - не муж и жена, но мы остаемся любящими родителями наших детей, - написал Сатаев.
У них сейчас 5 детей.
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Наурыз мерекесі барлығымызға құтты, берекелі болсын! Еліміз аман болып, барлық қиындықтарды жеңіп, әр сынақтан абыроймен шығуымызға Алла тағала нәсіп етсін! ⠀ Поздравляем с праздником Наурыз! Желаю всем всего самого наилучшего! Гармонии и благо во всем! Чтобы наша Страна достойно преодолела все трудности и испытания сегодняшнего дня и продолжала процветать в будущем! ⠀ PS: @nazirabakayeva ???? после поездки в Стамбул находится на самоизоляции в другой квартире ???????? ⠀ #наурыз #оставайсядома #stayhome #staysafe #quarantine
Мы остаемся с Назирой близкими друзьями и благословили друг друга на дальнейший, отдельный, свой для каждого, отрезок жизненной дороги, дарованной нам Господом в этом мире, - заключил Акан Сатаев.
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