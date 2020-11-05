Цифровые технологии на Шымкентском НПЗ

На ПКОП реализуются два крупных проекта по цифровизации.

Цифровизация - один из важнейших трендов развития экономики, и наибольший потенциал от внедрения цифровых технологий предполагается в традиционных отраслях экономики Казахстана, в том числе сырьевом секторе.

На ПКОП реализуются два крупных проекта по цифровизации - система оптимизационного планирования "Spiral" и система автоматизации технического обслуживания и ремонта технологического оборудования (ТОРО).

Система "Spiral" используется для повышения конкурентоспособности НПЗ за счет качественного планирования выпуска нефтепродуктов в соответствии с требованиями рынка и имеющимися технологическими и экономическими ограничениями работы НПЗ в РК. Иными словами, благодаря "Spiral" формируется наиболее оптимальный план производства нефтепродуктов - типов и объемов по каждому виду нефтепродуктов, учитывая качество сырья, требования рынка, текущие цены на отдельные виды нефтепродуктов, технологические и экономические ограничения работы НПЗ. Программа обеспечивает высокую точность планирования: в каждый конкретный момент времени завод имеет точный детальный план работы в разрезе загрузок, выходов и прочего. Кроме того, программу можно использовать для предварительной оценки возможности и целесообразности переработки новых видов сырья и выработки новых видов продуктов.

Что касается системы автоматизации ТОРО, то здесь задача - увеличение межремонтного интервала на заводе путем автоматизации процессов. Система ТОРО охватывает всю цепочку работы с оборудованием - от закупки до ремонта. В процесс вовлечены ремонтные подразделения завода, отдел закупок и бухгалтерия.

ТОРО дает возможность консолидировать и анализировать такие факторы, как состояние основных фондов завода, текущее состояние оборудования, информацию о проведенных работах по техобслуживанию, ремонту или замене, и на основе имеющихся данных дать рекомендации о снижении затрат на обслуживание и проведение ремонта, уменьшить число сбоев и простоев оборудования, снизить риски незапланированного простоя производства и др.

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