Кому и когда необходимо проходить скрининги в Казахстане

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" определены 7 целевых групп.

Приказом и.о.министра здравоохранения РК от 30 октября 2020 года утверждены целевые группы лиц, подлежащие скрининговым исследованиям, а также правила, объемы и периодичность проведения данных исследований, передает zakon.kz.

Так, согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" определены 7 целевых групп:

Как отмечается, скрининговые исследования с последующим динамическим наблюдением и оздоровлением осуществляют организации, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь (организации АПП), в том числе первично медико-санитарную помощь (организации ПМСП).

Для городского населения - организации АПП независимо от форм собственности;

Для сельского населения - медицинские пункты, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, районные поликлиники независимо от форм собственности, с использованием передвижных медицинских комплексов на базе специального автотранспорта и железнодорожного транспорта (поезд).

Для проведения скрининговых исследований организации АПП:

- формируют целевые группы лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, из числа прикрепленного к медицинской организации населения;

- обеспечивают преемственность с профильными медицинскими организациями для проведения данных исследований;

- информируют население о необходимости прохождения скрининговых исследований;

- вносят данные о прохождении скрининговых исследований в МИС;

- проводят ежемесячный анализ проведенных скрининговых исследований с предоставлением информации в местные органы государственного управления здравоохранением до 5 числа месяца, следующим за отчетным.

Скрининговые исследования не проводятся лицам, находящимся на динамическом наблюдении, по профилю заболевания которого проводится скрининговое исследование.

Проведение скрининговых исследований включает: подготовительный этап, этап осмотра или исследования, заключительный этап.

Подготовительный этап осуществляется средним медицинским персоналом в организациях АПП: медицинский пункт, фельдшерско-акушерский пункт, районная, городская поликлиника включает:

- ежегодное формирование и составление списка целевых групп, подлежащих скрининговым исследованиям в предстоящем году, до 15 ноября календарного года с последующей ежемесячной коррекцией целевых групп;

- оповещение целевых групп населения о необходимости и условиях прохождения скрининговых исследований;

- приглашение целевой группы населения на скрининговое исследование;

обеспечение своевременного прохождения скринингового исследования целевыми группами населения.

Средний медицинский работник или ответственное лицо организации ПМСП по результатам проведенного скринингового исследования сверяет список пациентов целевой группы, приглашенных на обследование, прошедших скрининговое исследование и направленных на дообследование. Направление вводится в МИС и передается посредством информационного взаимодействия.

Заключительный этап скрининговых исследований включает дообследование и постановку на динамическое наблюдение лиц с выявленной патологией, завершение заполнения данных в МИС.

На данном этапе врач или ответственное лицо организации АПП вносит результаты скринингового исследования с выделением факторов риска (поведенческих, биологических), заключительного диагноза в МИС, дает рекомендации по дообследованию, наблюдению.

По окончании скринингового исследования врач или ответственное лицо организации АПП с учетом заключения профильных специалистов и лабораторно-диагностических исследований определяет следующие группы динамического наблюдения:

- 1А группа - здоровые без факторов риска: лица, не предъявляющие никаких жалоб и у которых в анамнезе и во время осмотра не выявлены хронические заболевания, факторы риска или нарушения функций отдельных органов и систем;

- 1Б группа - здоровые с факторами риска: лица с выявленными факторами риска, пограничными состояниями, нуждающиеся в наблюдении и профилактическом вмешательстве (лица, у которых выявлены незначительные отклонения от установленных границ нормы в величинах артериального давления и прочих физиологических характеристик, не влияющие на функциональную деятельность организма);

- 2 группа - практически здоровые: лица, имеющие в анамнезе острое и хроническое заболевание без обострений в течение последних 2 лет;

- 3 группа - больные: лица, нуждающиеся в динамическом наблюдении, лечении и оздоровлении.

Здоровые (1А, 1Б группы) и практически здоровые (2 группа) лица проходят:

- последующее скрининговое исследование в организации АПП согласно периодичности соответствующего скринингового исследования;

- оздоровление в кабинете здорового образа жизни, школе по профилю заболеваний организаций АПП и службы здорового образа жизни.

Выявленные в ходе осмотров лица с хроническими заболеваниями подлежат учету и динамическому наблюдению согласно перечню хронических заболеваний с последующим проведением комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление, оздоровление и укрепление здоровья.

При выявлении острых заболеваний проводится обследование, лечение с последующей оценкой состояния здоровья до полного выздоровления.

Лица, которым проводились скрининговые исследования, информируются врачом или ответственным лицом организации АПП о результатах обследования с выдачей соответствующих рекомендаций.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (4 ноября).

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