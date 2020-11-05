Шесть партий допущены на парламентские выборы в Казахстане

Об этом сказали в ЦИК.

В Центральной избирательной комиссии озвучили список партий, которые допустили к участию в выборах в Мажилис и маслихаты в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По данным национального реестра бизнес идентификационных номеров по состоянию на ноябрь 2020 года зарегистрировано 6 политических партий. Партия "Нур Отан", демократическая партия Казахстана "Ак жол", "Коммунистическая народная партия Казахстана", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", политическая партия "Бирлик" и "Общенациональная социал-демократическая партия", — сказала вице-министр юстиции Наталья Пан на заседании ЦИК.

Она напомнила, что Министерство юстиции по отношению к политическим партиям выполняет функцию регистрирующего органа.

Вышеуказанные политические партии являются действующими, сведения о реорганизации, ликвидации вышеуказанных партий отсутствуют. Все партии имеют свои структурные подразделения, — уточнила вице-министр.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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