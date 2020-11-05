Даты выдвижения депутатов в мажилис и маслихаты озвучили в ЦИКе

Кандидат и его супруга до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе.

Выдвижение депутатов Мажилиса и выдвижение депутатов в маслихаты начнется 10 ноября 2020 года, сообщил на заседании заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент zakon.kz.

Выдвижение депутатов Мажилиса Парламента, избираемых по партийным спискам, начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 30 ноября 2020 года. Выдвижение депутатов маслихатов начинается 10 ноября 2020 года и заканчивается в 18 часов по местному времени 4 декабря 2020 года, — сообщил Петров на заседании ЦИКа.

Он напомнил, что политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся членами данной политической партии, а также согласно новой нормы политическая партия при утверждении партийных списков кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента, маслихата включает в них женщин и лиц, не достигших 29 лет, в количестве не менее тридцати процентов от общего числа кандидатов.

По его словам, Центральная избирательная комиссия осуществляет проверку соответствия кандидатов в депутаты Мажилиса, в связи с этим немедленно после поступления указанных документов направляются запросы в МВД, Комитет по правовой статистике и специальным учетом Генпрокуратуры, Министерство юстиции.

В соответствии с требованиями Конституционного закона о выборах кандидат и его супруга до регистрации представляют в органы государственных доходов по месту жительства декларации о доходах и имуществе на первое число месяца начала срока выдвижения - то есть на 1 ноября 2020 года, — сказал замглавы ЦИК.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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