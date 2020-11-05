Сбой на теплосетях в Алматы: когда вернут отопление

Проблемы возникли в Алмалинском районе.

Подача тепла в ряд зданий Алмалинского района Алматы, отключенных из-за сбоя на теплосетях, возобновится к полуночи. Об этом сообщили в АлТС, передает zakon.kz.

В компании обещали, что к полуночи будет восстановлено теплоснабжение ряда жилых домов и иных зданий в контуре улиц Айманова–Джандосова–Розыбакиева–Солодовникова, отключенных от отопления и горячей воды из-за нештатной ситуации на теплосетях.

По предварительным данным, выход из строя регулятора давления на узле распределения тепловой энергии привел к сбою на одном из локальных участков системы теплоснабжения. А резкий перепад давления в распределительных трубопроводах - к повреждению части внутридомовых систем отопления в некоторых зданиях. Материальный ущерб владельцам квартир, причиненный из-за утечки теплоносителя, будет полностью компенсирован через страховую компанию после установления его объема в установленном законом порядке, - заявили в АлТС.

В аварийно-ремонтных работах задействовано 50 сотрудников АлТС и 10 единиц специализированной техники.

Подача теплоэнергии потребителям будет производится поэтапно по мере устранения повреждений. Временное отключение от тепла не повлияет на температурный режим внутри жилых домов и других объектов, - заключили в АлТС.

Альберт Ахметов

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