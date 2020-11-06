Обновленное приложение Forte. Самые нужные финансовые инструменты в вашем мобильном

Приложение дает возможность не только удобно и быстро распоряжаться своими финансами, но и прямо из приложения пользоваться другими продуктами большой экосистемы Forte.

Весной этого года команда ForteBank представила новое приложение Forte. С ноября все клиенты банка полностью переведены на него, старое приложение отключено, но для пользователей нет никаких неудобств - переводы, платежи и вся история перенесены на новое приложение, а скачать его можно в один клик, передает zakon.kz.

Банк силами собственных разработчиков подготовил для клиентов очень удобное новое приложение. Теперь клиентам ForteBank доступны такие функции, которые могут предложить далеко не все приложения других банков. Это смена пин-кода в два клика, отображение cv-кода, номер карточки можно скопировать, просто ее зажав, сделать денежный перевод со счета физического лица на счет юридического лица. Также вы можете прямо в приложении блокировать и снимать блокировку с любой вашей карты, управлять лимитами по карте, получать выписку по движениям по карте или счету.

В перезапуске приложения команда Forte обновила сервис FortePay, дающий возможность совершить перевод любому человеку в Казахстане только по номеру телефона. А снятие средств можно осуществлять теперь даже без карты - по уникальной системе из двух сгенерированных кодов, один вы получаете в приложении, а второй приходит в формате SMS-сообщения.

Изменился подход к онлайн-продуктам банка - теперь есть возможность прямо из приложения оформлять заявки на получение кредита, открытие депозита, перевыпуск дебетовой карты, открытие виртуальной карты для платежей в сети интернет и открытие текущего счета[PE(1] .

Приложение дает возможность не только удобно и быстро распоряжаться своими финансами, но и прямо из приложения пользоваться другими продуктами большой экосистемы Forte, такими как ForteMarket, ForteTravel и недавно представленный инструмент ForteForex. Напомним, что каждый клиент Forte имеет доступ к возможностям онлайн-платформы для торговли валютой и сам может устанавливать выгодный для себя курс.

В приложении доступна возможность управления личным кабинетом ForteMobile - мобильной связью от Forte. Следить за оставшимся трафиком, пополнять счет, менять тарифный план и прочее теперь можно прямо на главной странице приложения.

Скачать новое приложение Forte можно легко и просто, без потери данных из старого приложения, по следующим ссылкам: AppStore, GooglePlay.

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